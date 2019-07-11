بعد فضيحة التخابر.. الدفاع تبحث عن “فلاحي جديد” في الأنبار

2019/07/11 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، ان لجنة من وزارة الدفاع اجتمعت مع عدد من القيادات الامنية في الانبار لكشف المتورطين بصلتة بالتخابر مع القوات الأميركية على خلفية “فضيحة الفلاحي”.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “لجنة تضم قادة امنيين كبار من وزارة الدفاع اجتمعوا مع قيادات امنية في قيادة عمليات الانبار لمعرفة المزيد […]

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