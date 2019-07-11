النزاهة: ضبط مدير حسابات في صحة بابل بتهمة هدر 655 مليون دينار

2019/07/11 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، ضبط مدير حسابات في صحة بابل لقيامه بـ”هدر” المال العام عبر “التلاعب” بمستندات صرف شراء أدوية تبلغ قيمتها 655 مليون دينار.وقالت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة صحة المحافظة – شعبة

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