ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 34/41

2019/07/11 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي الحالة الوحيدة التي خاطب الله القرآني النساء خطابا مباشرا بالضمير الثاني المؤنث جمعا، هي الآيات الثلاثون حتى الرابعة والثلاثين من سورة الأحزاب، والتي تسبقها في آيتين سابقتين مخاطبة غير مباشرة عبر النبي، بعبارة «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزواجِكَ»، ثم تليها مخاطبة مباشرة في الآيات الأربع التاليات بعبارة «يا نِساءَ النَّبِيِّ» تتكرر مرتين في الآية 30 والآية 32.فلنقرأ هذه الآيات، محذوفا منها عب......

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