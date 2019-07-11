2019/07/11 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:شيرزاد شيخاني في عام 2005 كتبت مقالا نشر في جريدة ” ايلاف ” اللندنية بعنوان ” طالباني مالي هدومه ” تحدثت فيه عن المزايا التي يتمتع بها الرئيس الراحل مام...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلق مستشاري رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلق مستشاري رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).