اليوم وغداً … لايمكن النهوض بالعراق أبداً

2019/07/11 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ماهر سامر لاأستطيع أن أمنح نفسي الحق في وضع تقييم للأوضاع المهترئة ومَن يدور في فلكها من شخصيات برزت على الساحة ولكني أستطيع أن أقطع جازماً وأصرّح عن وجهة نظري...أكمل القراءة ←

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