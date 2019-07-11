2019/07/11 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس اليوم الخميس، إن قانون تمليك العشوائيات وتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى ملك صرف يعتبر من القوانين “الخطيرة جدا” وبحاجة إلى وقت لدراسته ليتم وضع الفقرات علية وإقراره في مجلس النواب.وقال عباس للمركز للخبري الوطني NNC، إن “قانون تمليك العشوائيات وتحويل جنس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تحذر من “قانون خطير” وتطلب وقتا لدراسته المركز الخبري الوطني.

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