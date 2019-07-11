وضع اللمسات الأخيرة على مشروع انشاء السوق الكويتية العراقية الحرة

2019/07/11 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة كويتية، الخميس، بأن العراق والكويت يقتربان من استكمال وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بالبدء في إنشاء “السوق الكويتية العراقية الحرة”.وقالت صحيفة “القبس” الكويتية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان سيترأس وفدا رفيع المستوى للقاء وفد حكومي عراقي خلال الأسبوع المقبل، […]

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