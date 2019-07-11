2019/07/11 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اطلق مصرف الرافدين، اليوم، سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الأهلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان "تقرر منح سلف 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص لمن راتبه الشهري يزيد عن 500 الف دينار".

وأضاف البيان، "كما يمنح الموظف 5 ملا...

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