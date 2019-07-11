الوقف الشيعي يصدر بيانا بشأن الاعتداء على “دار الضيافة” الذي يسكنه علاء الموسوي

2019/07/11 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر ديوان الوقف الشيعي، بيانا بشأن الاعتداء على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد، والذي يسكنه رئيس الديوان علاء الموسوي ومجموعة من المدراء في الديوان.

واكد الوقف في بيان، ان مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة اقتحمت دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي، واعتدت على بعض أفراد الحماية، وصادرت أسلحتهم وانسحبت.

واكد البيان، سلامة الموسوي، مشيرا الى ان مسؤولية الحكومة والجهات الأمنية هو توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة المجاميع المسلحة السائبة.

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