ضبط مدير حسابات في صحة بابل لهدره 655 مليون دينار

2019/07/11 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط مدير حسابات في صحة بابل لقيامه بـ”هدر” المال العام عبر “التلاعب” بمستندات صرف شراء أدوية تبلغ قيمتها 655 مليون دينار.وقالت الدائرة في بيان لها ، إن “فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة صحة المحافظة – شعبة الحسابات، وقام بضبط المتهم”، مضيفة …

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