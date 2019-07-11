2019/07/11 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي ضيفاً في برنامج 'المناورة' الليلة على السومرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي ضيفاً في برنامج 'المناورة' الليلة على السومرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).