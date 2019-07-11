فضيحة مجلجلة: انقطاع الكهرباء في مؤتمر توليد الطاقة بحضور لؤي الخطيب أمام الشركات الكبرى!!!

2019/07/11 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تفاجأ رؤساء ومندوبو الشركات الاستثمارية الاجنية في مجال الطاقة بانقطاع التيار الكهربائي خلال انطلاق اعمال مؤتمر توليد الطاقة المنعقد في فندق بابل ببغداد.حيث رصد “يس عراق” مقطعا مصورا يظهر حالة الظلام اثناء انعقاد المؤتمر، مما اثار سخرية الحاضرين.وحضر المؤتمر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء […]

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