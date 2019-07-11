مصرف الرافدين يطلق سلف لموظفي القطاع الخاص

2019/07/11 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الأهلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تقرر منح سلف 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص لمن راتبه الشهري يزيد عن 500 الف دينار .

كما يمنح الموظف 5 ملايين دينار لمن راتبه الشهري الى مادون 500 الف دينار.

مشيرا الى ان مدة السلفة 5 سنوات.

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