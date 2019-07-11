تشكيل تحالف جديد في مجلس الأنبار يضم 24 عضوا

2019/07/11 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ، الخميس، عن تشكيل تحالف القوى العراقية داخل مجلس المحافظة، مبينا أن التحالف يضم 24 عضوا من اعضاء مجلس المحافظة.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية شكلت تحالف للقوى العراقية داخل مجلس المحافظة يضم 24 عضوا في خطوة تهدف الى توحيد الرؤى […]

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