2019/07/11 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، إن التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله.

وقالت الوزارة في بيان صدر على هامش عقد في مقر الوكالة الدولية ب‍فيينا الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني،حصلت عليه "الاتجاه برس"، حيث أكد السفير دعم العراق لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)".

وأعلنت الخارجية العراقية عن مشاركة ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وتابعت ان "سفير العراق أكد أهمية استمرار العمل بها كونها تمثل إنجازا للدبلوماسية متعددة الأطراف، وأن التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله".

وجدد دعوة حكومة العراق بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجاوز الأزمة الحالية".

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: التخلي عن الإتفاق النووي سيكون كارثيا على الجوار بأكمله) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: التخلي عن الإتفاق النووي سيكون كارثيا على الجوار بأكمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).