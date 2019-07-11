2019/07/11 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل البرلمان البريطاني، بمرور 160 عاما على قرع جرس ساعته (بيغ بن)، لكن الجرس الشهير لن يدوي للاحتفال بهذه المناسبة لأن برج الساعة في منتصف عملية ترميم كبيرة.وبسبب المشروع أصبح برج إليزابيث، الذي يبلغ طوله 96 مترا، ويعد من أكثر المباني التي يتم تصويرها في بريطانيا، مغطى بالسقالات، لإعادة تلميع واجهات ساعاته الأربع، وطلاء الأجزاء الحديدية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيغ بن صامت في ذكرى 160 عاما على قرعه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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