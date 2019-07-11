2019/07/11 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هوى الدولار لأدنى مستوى في خمسة أيام يوم الخميس بعد أن ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب مواربا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لكن المستثمرين يتوجسون من القيام بعمليات بيع كبيرة للدولار لحين إعادة النظر في السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.وفي شهادته أمام الكونجرس،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يهوي لأدنى مستوى في 5 أيام وكالة خطوة برس.

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