2019/07/11 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس، عن ضبط ثلاث مختبرات وهمية في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قسم التفتيش والشكاوي في دائرة صحة ديالى ضبط ثلاثة مختبرات وهمية تمارس العمل الطبي بدون موافقات اصولية في بعقوبة وتم مصادرة محتوياتها “.وأضاف العزاوي، انه “جرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ثلاث مختبرات وهمية في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ثلاث مختبرات وهمية في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).