بعد نوبة الارتعاش الثالثة… ميركل تُعلق

2019/07/11 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت #المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل، أن حالتها الصحية جيدة، وأنه لا داعي للقلق، رغم مرورها أمس الأربعاء بنوبة ارتعاش هي الثالثة التي تصيبها أثناء مناسبة عامة، خلال […]

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