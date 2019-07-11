بعد زيارة وتوجيهات غير مسبوقة.. الياسري يترك

2019/07/11 | 13:00

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بغداد :سومر نيوز

عبر مواطنون ومراجعون عن ارتياحهم بعد زيارة وزير الداخلية ياسين الياسري لموقعي تسجيل التاجيات والحسيني...

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