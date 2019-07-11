2019/07/11 | 13:01

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صحة ديالى: ضبط ومصادرة ثلاث مختبرات وهمية في بعقوبة

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن ضبط ومصادرة ثلاث مختبرات

وهمية في بعقوبة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان، إن "قسم التفتيش

والشكاوي التابع للصحة ديالى، تمكنت من ضبط ومصادرة ثلاث مختبرات

وهمية في بعقوبة خلال حملة مسائية مشتركة مع مديرية الامن الوطني

ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة".واضاف العزاوي، انه " تم ضبط و مصادرة ثلاثة مختبرات وهمية تمارس

العمل الطبي بدون موافقات اصولية، خلال حملة مسائية مشتركة لقسم

التفتيش والشكاوي".من جهته قال مدير قسم التفتيش والشكاوي علي حكيم توفيق، انه "تم

اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها وفق أوامر قضائية من المحاكم

المختصة".

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