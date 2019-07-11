العراق والسعودية يبحثان التعاون لتسهيل أداء مناسك الحج للحجاج العراقيين

2019/07/11 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق والسعودية التعاون لتسهيل أداء مناسك الحج للحجاج العراقيين .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس , ان القنصل العام في جدة مخلص علي رجب مندوب العراق الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، التقى السفير جمال بالخيور مدير عام فرع وزارة الخارجية السعودية لمنطقة مكة المكرمة في مبنى فرع الوزارة في مدينة جدة ، وكان […]

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