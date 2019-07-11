2019/07/11 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة المنافذ تعلن تسليم رفاة إيرانيين في الشلامجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/11 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ تعلن تسليم رفاة إيرانيين في الشلامجة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ تعلن تسليم رفاة إيرانيين في الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).