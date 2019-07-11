2019/07/11 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نشب حريق في مصفى الشعيبة النفطي بقضاء الزبير في البصرة من دون تسجيل خسائر بشرية سوى حالة اختناق واحدة.وذكرت مصادر محلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق والسيطرة عليه فورا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” البصرة تسجل أول حريق في مصفى نفطي .. النيران تلتهم “الشعيبة” من دون وقوع خسائر بشرية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” البصرة تسجل أول حريق في مصفى نفطي .. النيران تلتهم “الشعيبة” من دون وقوع خسائر بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).