الكمارك تضبط ادوية بشرية و مستلزمات طبية مخالفة لضوابط الأستيراد في مطاري بغداد والبصرة

2019/07/11 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط ادوية بشرية ومستلزمات طبية مخالفة لضوابط في مطاري بغداد والبصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “السلطات الجمركية في جمركي مطار بغداد ومطار البصرة، ضبطت كميات من الأدوية البشرية و المستلزمات الطبية المخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد”. واضافت، ان “كوادرها العاملة في مطاري […]

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