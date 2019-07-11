تسليم رفاة إيرانيين في الشلامجة

2019/07/11 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن تسليم الجانب الإيراني رفاة (44) من ضحايا الحرب العراقية -الإيرانية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيأة في بيان ان “تبادل رفاة الحربتم تم بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.واضاف ان “الرفاة والبالغ عددهم (44) […]

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