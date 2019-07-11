2019/07/11 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطنيNNC عبر مواطنون ومراجعون عن ارتياحهم بعد زيارة وزير الداخلية ياسين الياسري لموقعي تسجيل التاجيات والحسينية المرورين، وقالوا ان توجيهاته ستعمل على حل مشاكلهم اثناء المراجعات.وقال المراجع ابراهيم الماجدي للمركز الخبري الوطني NNC، انه لمس “ارتياحا” ليس بالنسبة له فحسب بل المراجعين عموما.واضاف “راجعت مرور التاجيات عدة مرات بخصوص الرقم لكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطنون :وزير الداخلية يترك “ارتياحا مروريا” في التاجيات والحسينية المركز الخبري الوطني.

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