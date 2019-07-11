2019/07/11 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط مسبار “هايابوسا-2” الياباني، بنجاح على سطح كويكب ريوغو البعيد، حيث عاد لجمع المزيد من العينات في مهمة للتعرف على كيفية ولادة النظام الشمسي قبل 4.6 مليار عام.وقال المتحدث باسم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA، تاكايوكي توموبي، لصحيفة Japan Times يوم الخميس: “يبدو أن المسبار هبط بنجاح”، وفقا لبيانات “دوبلر” التي تلقتها غرفة التحكم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المسبار الياباني ينجح في الهبوط الأخير على كويكب ريوغو بحثا عن أصل النظام الشمسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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