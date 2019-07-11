2019/07/11 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الخميس، ضبط ادوية بشرية و مستلزمات طبية مخالفة لضوابط الأستيراد في مطاري بغداد والبصرة. وذكرت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى،ان” الكوادر العاملة في مطاري بغداد والبصرة تمكنت من ضبط ٤ حقائب تحتوي على( ٨٣ )كغم من مستلزمات طبية في مطار بغداد ،مشيرا الى ان” جمرك مطار البصرة ضبط كمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك تضبط ادوية بشرية ومستلزمات طبية مخالفة في مطاري بغداد والبصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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