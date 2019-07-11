2019/07/11 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن إحباط عمليَة تهريب سعات إنترنت في محافظة نينوى بالمناطق الحدوديَة بين العراق وسوريا، مُبيِنةً ضبط المُتَّهم والأجهزة التي تتمُ عبرها عمليَات التهريب.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته صدى الاعلام، أن “فريق مديريَة تحقيق نينوى التابع للهيئة، وبالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات وجهات إنفاذ القانون بالمحافظة، الذي انتقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة توضح تفاصيل إحباط عملية تهريب سعات إنترنت في الحدود العراقية السورية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة توضح تفاصيل إحباط عملية تهريب سعات إنترنت في الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة توضح تفاصيل إحباط عملية تهريب سعات إنترنت في الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).