نصيف: وزارة الكهرباء تشهد حالة فساد هي الأولى منذ من نوعها منذ 2003

2019/07/11 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس، بأن وزارة الكهرباء تشهد حالياً فساداً لم تشهد مثيلاً له منذ 2003 ولغاية اليوم، كما تفوقت على فساد جميع الوزارات، مبينة أن آخر فعاليات الفاسدين توجيه دعوة الى شركة صينية سبق لها النصب والاحتيال وسرقة مليار دولار من العراق .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، […]

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