بغداد اليوم تنشر السيرة الذاتية لرئيس برلمان كردستان ريواس فائق

2019/07/11 | 13:07

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بغداد اليوم-اربيل

تنشر (بغداد اليوم)، السيرة الذاتية لرئيسة برلمان كردستان ريواس فائق التي انتخبت الخميس 11 تموز 2019 خلفاً لفالا فريد.

الاسم: ريواس فائق حسن

الحالة الاجتماعية: متزوجة

الولادة: 1977 كلار ـ السليمانية

حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وقانون الاستثمار

عملت في اللجان البرلمانية التالية:

ـ لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية

ـ لجنة الشؤون القانونية

ـ عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني

عملت في الوظائف التالية:

ـ محققة عدلية في محكمة دربنديخان

ـ مسؤولة القسم القانوني في المعهد التنكنيكي في السليمانية

ـ استاذة جامعية في الجامعة التقنية في السليمانية

ـ عضو الدورة الرابعة لبرلمان كردستان

ـ انتخبت يوم الخميس 11 تموز 2019، وباغلبية الاصوات رئيسا لبرلمان كردستان.

قبيل ذلك، أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الخميس، 11 تموز، 2019، بانتخاب ريواس فائق رئيسة لبرلمان إقليم كردستان.

وقال مراسلنا، إن برلمان اقليم كردستان صوت على انتخاب ريواس فائق، رئيسة له، بـ72 صوتا بجلسة خاصة عقدت اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أدى الاعضاء الجدد اليمين القانونية، عوضا عن الاعضاء الذين تسلموا مناصب حكومية.

وتأتي جلسة برلمان الإقليم، لانتخاب رئيسه الجديد، بعد أن منح المجلس الثقة لفالا فريد (الرئيسة المؤقتة لبرلمان الإقليم) كوزيرة للإقليم، يوم أمس.

وصوت برلمان اقليم كردستان، أمس الاربعاء (10 تموز 2019) على منح ثقته لحكومة جديدة للإقليم برئاسة مسرور بارزاني الجديدة باسثناء وزارة وحيدة هي الثروات الطبيعية ( النفط ) والتي ستدار بالوكالة

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