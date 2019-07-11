خطة لرفع انتاج حقل الفيحاء النفطي في البصرة

2019/07/11 | 13:08

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( المستقلة)/ نريمان المالكي /..



كشف مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار عن وضع خطة مستقبلية لرفع انتاج حقل الفيحاء الى اكثر من 100 برميل يوميا خلال العام 2022 حسب القدرة التصميمة للحقل .وقال عبد الجبار في تصريح لـ (المستقلة) ان” الانتاج في مكمن اليمامة بالحقل يبلغ نحو 20 الف برميل يوميا والخزين نحو 4 مليار برميل من النفط الخفيف بالاضافة الى 640 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب ” ؛

واشار الى ” انتاج الحقل سيزداد سنويا حتى يصل الى الطاقة التصميمة بمعدل 100_150 الف برميل يومياً “.

واوضح عبد الجبار ان ” هذا الانجاز هو خطوة ايجابية مهمة تبين قدرات شركة نفط البصرة في رفع الاقتصاد الوطني العراقي من النفط الخام “.

كما اكد ” ان مستوى التقدم للاعمال في الوحدات السطحية يسير وفق الجدول المعد لاكمال الحقل حتى العام 2022 “.

وقال مدير شركة كويت انيرجي في الحقل الفيحاء بيمن بيرجي ل(المستقلة ) ” بعد انتقال مليكتها الى شركة “يو أي جي” الصينية مطلع العام الحالي قامت بمزيد من الجهود من اجل زيادة الانتاج في حقل اليمامة النفطي ”وبين ان ” شركة تعتزم زيادة الانتاج نهاية هذا العام الى 30 الف برميل يومياً حتى تصل العام المقبل الى 40 الف ب/ي ” .وبين بيرجي الى ان ” الشركة تريد ان تصل بانتاج حقل اليمامة حتى العام 2022 الى 100الف برميل يومياًالف.

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