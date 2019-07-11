عالية نصيف : الكهرباء توجه دعوة الى شركة صينية لها سوابق بالاحتيال

2019/07/11 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اتهمت النائبة عالية نصيف وزارة الكهرباء بأنها تشهد حالياً فساداً لم تشهد مثيلاً له منذ 2003 ولغاية اليوم، كما تفوقت على فساد جميع الوزارات، مبينة أن آخر فعاليات الفاسدين توجيه دعوة الى شركة صينية سبق لها النصب والاحتيال وسرقة مليار دولار من العراق .

وقالت نصيف اليوم :” ان وزارة الكهرباء تشهد فسادا لم يسبق له مثيل بسبب ضعف وتبعية إدارتها، حتى أصبحت مافيا كبيرة تسيطر على كافة مفاصلها بقيادة (ص.خ) الذي جاء من لندن ليسد مكان (و.ح)، وهذه المافيا اليوم تتكون من النائب السابق (ع.ش) ، وزعيم حزب مشهور (أ.ح) ، و(أ.ك) ، و(م.ك) ، و(أبو “أ” ب) ، و (ع.ك) ، وهؤلاء كلهم يعقدون لقاءاتهم واجتماعاتهم في منزل (ص.خ) في المنطقة الخضراء “.

وأضافت:” لقد أصبح (ص.خ) يقود الوزارة بشكل علني ويضمن حقوق المذكورين بالعمولات المستحصلة، وهو يصدر أوامره مباشرة للمدراء العامين ” ، مشيرة الى :” ان آخر فعاليات هذه المافيا توجيه دعوة إلى شركة باور جاينا (power China) لتنفيذ خطوط نقل بمبلغ 250 مليون دولار في الجنوب، علما بأن هذه الشركة هي نفسها شركة (سبكو) التي أحيل لها عقد الأنبار واستحوذت على مليار دولار دون تنفيذ المشروع، حيث اكتفت الشركة برمي المعدات في مخازن خور الزبير منذ 2013 بحجة وجود داعش دون أي اجراء من الوزارة “.

وأوضحت :” ان (ص.خ) باشر بحملة لإبعاد كافة المدراء العامين الشرفاء من مناصبهم للمجيء بآخرين فاسدين سيتم تثبيتهم في الدرجات الخاصة، وكل هؤلاء أسماؤهم مثبتة لدينا “.

وطالبت نصيف هيئة النزاهة اعتبار ما تعلن عنه “إخباراً (تبليغاً) ولدينا كافة المعلومات وبالأسماء الصريحة”.

واعربت عن أملها بأن يتدخل رئيس الوزراء و”يتحقق من صحة المعلومات، فالشعب المسكين مازال يحلم بالكهرباء ويكتوي بحرارة الصيف اللاهب بينما (الجماعة) في وادٍ آخر يعقدون صفقاتهم ويقبضون أموالاً طائلة كعمولات من شركات مشهورة بالنصب والاحتيال “.

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