العراق يسلم ايران رفات 44 من ضحايا حرب الثمانينيات

2019/07/11 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن تسليم الجانب الإيراني رفات (44) من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان ورد لشفق نيوز انه "تم تبادل رفات الحرب بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

واضاف البيان "تضمنت الرفات والبالغ عددهم (44) معلومة الهوية (21) و(23) رفات مجهولة، تم العثور عليها بعمليات حفر مشتركة بين الجانبين في محافظتي البصرة وميسان".

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