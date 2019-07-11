العراق يقضي بسجن مدانتين من قيرغستان 15 سنة

2019/07/11 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لمدانتين من دولة قيرغستان عن جريمة الانتماء لداعش.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لشفق نيوز أن "الارهابيتين أعترفتا خلال التحقيق بانهن حضرنا الى سوريا عن طريق تركيا للالتحاق بعصابات داعش الارهابي مع ازواجهن"، لافتا إلى أنهن "انتقلتا الى العراق بصورة غير شرعية وسكنا في منطقة تلعفر في محافظة نينوى".

وأشار البيان إلى أن "المدانتين كانتا تستلمان كفالات مالية بعملة الدولار من قبل عصابات داعش الارهابي"، مبينا أن "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريمهن وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2015".

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