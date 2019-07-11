تقارير محلية: برلمان لبنان يستهدف خفض عجز الميزانية أكثر

2019/07/11 | 13:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية أن لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قالت الخميس، إنها انتهت من دراسة خطة ميزانية 2019 الحكومية وعثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6 بالمئة.

كان صندوق النقد الدولي قال هذا الشهر إنه بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يُقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزا في 2019 يعادل نحو 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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