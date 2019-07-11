وفد كويتي يزور العراق لوضع اللمسات الاخيرة على «السوق الكويتية العراقية الحرة»

2019/07/11 | 13:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت صحيفة القبس الكويتية الالكرتونية إن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان سيترأس وفدا رفيع المستوى للقاء وفد حكومي عراقي خلال الأسبوع المقبل، في منفذ «صفوان – العبدلي».

وأكدت الصحيفة ان الهدف من هذا اللقاء هو إستكمال "وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية الخاصة بالبدء في إنشاء «السوق الكويتية العراقية الحرة»، قرب الحدود الدولية للبلدين".





ونقلت "القبس" عن مصادر "متابعة" أن "الوفد الكويتي الذي سيترأسه الروضان سيكون ممثلا من أعلى مستوى في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإدارة العامة للجمارك، بالإضافة إلى جهات أخرى ذات علاقة".

وتعود فكرة المنطقة الحرة الكويتية العراقية إلى عام 2010، حيث أبدت حكومتا البلدين، آنذاك، الموافقة الأولية على إنشاء سوق حرة مشتركة قرب منفذ «صفوان – العبدلي» إلا أن بعض العوائق حالت دون ذلك.

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