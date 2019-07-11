2019/07/11 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت شرطة النجدة في كربلاء، اليوم الخميس، عن القبض على رجل وامرأة بعد مطاردتهم وضبط بحوزتهما عملة أجنبية ليست لها قيمة يستخدمها للاحتيال على المواطنين.وقالت شرطة كربلاء في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت دوريات شرطة النجدة ضمن تشكيلات قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت من القاء القبض على رجل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على رجل وامرأة بحوزتهما عملة أجنبية بلا قيمة يحتالان بها على المواطنين وكالة خطوة برس.

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