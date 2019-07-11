2019/07/11 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن بابل نورس الكريطي عن مصير مجهول لمليارات الدنانير المتحصلة عن جبايات مديرية مرور المحافظة.وقالت الكريطي في مؤتمر صحفي له، إن خمسة مليارات و529 مليون دينار في بابل لعامين ونصف تذهب للمالية ولانعرف مصير هذه الأموال ولم تستلم المحافظة ديناراً واحداً من هذه المليارات.وخاطبت الكريطي هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد لفتح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 5 مليارات دينار من إيرادات المرور لايعرف مصيرها ..! النعيم نيوز.

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