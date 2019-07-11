الكشف عن برمجيات خطيرة تتجسس على واتس آب و تلغرام

2019/07/11 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "كاسبيرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات عن اكتشاف نسخ جديدة من برمجيات FinSpy التي تستهدف بيانات وتطبيقات الهواتف بما فيها التطبيقات المشفرة كـ"واتس آب" و"تلغرام".

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