العراق يسلم رفاة 44 ايرانيا في منفذ الشلامجة

2019/07/11 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن تسليم الجانب الإيراني رفاة (44) من ضحايا الحرب العراقية -الإيرانية في منفذ الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تم تبادل رفاة الحرب بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية وبحضور اللجنة الدولية للصليب

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