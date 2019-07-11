مقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباك مسلح واخر بانفجار لغم غرب وشمال غرب ايران

2019/07/11 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن مقتل اثنين من عناصره غربي البلاد.وقال في بيان له الخميس، إن أحد عناصره قُتل خلال اشتباكات مع مجموعة إرهابية في محافظة کرمانشاه.وأشار البيان إلى مقتل عدد كبير من عناصر المنظمة الإرهابية خلال العملية التي جرت بمنطقة جوانرود، فضلًا عن ضبط أسلحة وذخائر.من جهة أخرى، اشار […]

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