الحشد يباشر بخطة موسعة لانهاء ملف نازحي صلاح الدين

2019/07/11 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن مباشرته بخطة موسعة بالتنسيق مع مجلس محافظة صلاح الدين لإنهاء ملف عودة النازحين الى مناطق سكناهم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر ” ابو مهدي المهندس” عقد اجتماعات موسعة مع محافظ صلاح الدين ورئيس المجلس وعدد من أعضاء […]

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