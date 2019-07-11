ليفربول يضع

2019/07/11 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نادي ليفربول الإنجليزي منفتح تمامًا على عودة نجمه البرازيلي السابق فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن موقف كوتينيو مع برشلونة سيتم حسمه بصورة نهائية بناءً على نجاح البلوغرانا في صفقتي الفرنسي...

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