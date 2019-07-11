مقر النجف الأشرف التابع للحرس الثوري يعلن عن تفكيك خلية إرهابية في كرمانشاه

2019/07/11 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مقر النجف الاشرف التابع للحرس الثوري، عن تفكيك خلية ارهابية في منطقة “جوانمرد” بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن إدارة العلاقات العامة في المقر بيانا اكدت فيه إحباط محاولة مجموعة إرهابية مرتبطة بالاستكبار العالمي، والتسلل الى البلاد عبر الحدود الغربية، بغية تنفيذ اعمال ارهابية تخريبية.

واضاف البيان، أن عناصر مقر النجف الأشرف وبعد إجراءات استخباراتية دقيقة وعملياتية، أعدت كمينا للمجموعة الارهابية واشتبكت معها ما أدى لتفكيكها.

واشار البيان، الى كشف وضبط كميات ملحوظة من السلاح والذخائر وأجهزة الاتصال بحوزة الخلية الارهابية.

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