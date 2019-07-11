2019/07/11 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتلقت 12 منهم.إصابة فلسطينيين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وأصيب فلسطينيان بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية النعيم نيوز.

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