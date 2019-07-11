تحذير من بروز منطقة ساخنة في قره تبه شمال شرق بعقوبة

2019/07/11 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصدر محلي في ديالى من بروز بؤرة ساخنة لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة .وقال المصدر :” ان بعض المناطق غير الممسوكة أمنيا بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة ، تحولت الى بؤرة ساخنة لنشاط داعش وممر لتسلل أرهابيي التنظيم من حمرين تجاه مناطق بأطراف الناحية “.واضاف :” ان سد الثغرات الامنية […]

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