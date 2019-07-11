إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

2019/07/11 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب، اليوم الخميس، مقاوم فلسطيني في قدمه برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أصيب فتيان خلال مواجهات في بيت لحم.ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن مصادر محلية قوله: إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مرصد يتبع للمقاومة الفلسطينية شرق بيت حانون.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل […]

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