2019/07/11 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن تسليم الجانب الإيراني رفاة (44) من ضحايا الحرب العراقية -الإيرانية في منفذ الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان لها وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم تبادل رفاة الحرب بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تسليم رفاة إيرانيين في الشلامجة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تسليم رفاة إيرانيين في الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).